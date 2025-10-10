Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 64,77 dolardan alıcı buluyor. Dün 66,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,99 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,3 düşüş kaydederek 64,77 dolar oldu. Aynı saat diliminde Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 60,92 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki bu düşüş trendi, iki ana gelişmeye dayanıyor: İsrail hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump'ın planı çerçevesinde Gazze'de sağlanıp yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasıyla azalan jeopolitik riskler ve ABD'de talebin zayıf seyrettiğine ilişkin haber akışı.

GAZZE'DE ATEŞKES ONAYLANDI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü kabine toplantısı sona erdi. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner de katıldı. İsrail kamu yayıncısı KAN, anlaşmanın İsrail ve Hamas tarafından imzalanırken, arabulucu ülkelerce de onaylandığını aktardı.

Basına yansıyan detaylara göre, İsrail hükümetinin onayının ardından çatışmalar derhal sona erecek. Ateşkes; hava saldırıları, top atışları ve kara operasyonları dahil tüm askeri faaliyetlerin tamamen durdurulmasını kapsıyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Gazze'de ateşkes hemen uygulanacak ve İsrail ordusu 24 saat içinde "sarı hat" olarak tanımlanan sınıra çekilecek. Bu geri çekilmeyi takiben Hamas'ın 72 saat içinde tüm İsrailli esirleri serbest bırakması bekleniyor.

Anlaşma uyarınca İsrail ordusu, Trump'ın açıklamasından itibaren 24 saat içinde belirlenen "X" sınırlarına (kısmi çekilme) kadar geri çekilecek. Ordu, çekildiği bölgelere yeniden giremeyecek ve ateşkes kapsamı tam olarak uygulanacak. Tam çekilmenin tamamlanmasıyla birlikte, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin (hayatta olanlar ve yaşamını yitirenler) serbest bırakılması süreci başlayacak.

Küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğunu barındıran Orta Doğu'daki bu ateşkes, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünü destekliyor.

ABD'DE TALEP ZAYIFLADI, FAiZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR

Bunun yanı sıra, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verileri, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin azaldığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. EIA'ya göre, ticari ham petrol stokları piyasa beklentisinin üzerinde, yaklaşık 3 milyon 700 bin varil artarak 420 milyon 300 bin varile yükseldi. Stratejik ham petrol stokları da 300 bin varil artış gösterdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, fiyatların aşağı yönlü hareketini sınırlıyor. Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, aralık ayında da bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor. Düşük faiz ortamının doları zayıflatmasıyla artacak petrol talebinin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Teknik analizde Brent petrolde 72,21 dolar direnç, 60,57 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.