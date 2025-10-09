Dün 66,30 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varili, günü 65,79 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün saat 09.11 itibarıyla 66,01 dolardan alıcı bulan Brent'in yanı sıra, aynı saat diliminde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,12 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki bu sınırlı yükselişte, iki temel faktör etkili oldu: ABD'de benzin stoklarındaki düşüş ve azalan jeopolitik riskler. İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini duyurmasıyla bölgedeki tansiyon hafifledi. Ancak ABD'de benzin stoklarındaki azalma, petrol talebinin güçlü seyrettiğine işaret ederek fiyatları yukarı çekti.

STOK VERILERI FIYATLARI İKİYE BÖLDÜ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de benzin stokları geçen hafta yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 219 milyon 100 bin varile düştü.

Ancak aynı dönemde, ticari ham petrol stokları piyasa beklentisinin üzerinde bir artış gösterdi. Beklenti 2 milyon 780 bin varil artıştı; oysa stoklar yaklaşık 3 milyon 700 bin varil artarak 420 milyon 300 bin varile yükseldi. Ticari stoklara dahil edilmeyen stratejik ham petrol stokları da 300 bin varil artışla 407 milyon varil seviyesine ulaştı. Ham petrol stoklarındaki bu artış, ABD'de arz fazlası riskinin devam ettiğini gösterirken, benzin stoklarındaki düşüş güçlü talebi işaret ederek petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

OPEC+ KARARI VE ATEŞKESIN ETKİSİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun 5 Ekim'deki çevrim içi toplantısında aldığı temkinli üretim artışı kararı da fiyatları desteklemeye devam ediyor. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, kasım ayında günlük 137 bin varil üretim artışı yapma kararı almıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Trump, tüm esirlerin serbest kalacağını ve İsrail'in belirlenen hatta çekileceğini belirterek, "İsrail ve Hamas'ın barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullandı. Ateşkes sürecine katkı sağlayan Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür eden Trump, anlaşmanın bölge için önemini vurguladı.

Ateşkes anlaşmasıyla petrol arzının kesintiye uğramayacağı beklentisinin güçlenmesi, petrol fiyatlarındaki artışı sınırlayıcı bir etki yarattı. Brent petrolde teknik analizde 72,21 dolar direnç, 60,57 dolar ise destek bölgesi olarak takip ediliyor.