Gazze’de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı

Gazze Şeridi'nde 9 ay süren savaşın ortasında, tekbir sesleri arasında bayram namazını kılan Filistinliler, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Anadolu Ajansı muhabiriyle konuşan 70 yaşındaki Nizam en-Neccar, her yıl Kurban Bayramı'nda açık alanlarda namaz kılmayı ve kurban kesmeyi gelenek haline getirdiklerini ancak bu yıl savaş nedeniyle bu geleneği yerine getiremediklerini söyledi.

Gazze'ye girişlerin engellenmesi ve abluka sebebiyle bu yıl sadece çok az kişinin kurban kestiğini belirten Neccar, Gazze'deki durumun çok kötü olduğunu, insanların İsrail'in evleri yıktığı için çadırlarda yaşadığını dile getirdi.

Neccar, Gazze halkının onurlu bir yaşam istediğini, zaferin geleceğine ve sıkıntıların bir gün sona ereceğine inandığını ifade etti.

55 yaşındaki Zarife Aşur da evlerinin İsrail tarafından yıkıldığını ve bayram namazını evlerinin önünde kıldıklarını belirtti.

Gazze'de katliam ve yıkımdan dolayı bayram havasının olmadığını söyleyen Aşur, "Dünya, acılarımıza rağmen zafer kazanacağımızı bilmeli" dedi.