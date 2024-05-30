Gazze’de bir bebek daha açlıktan öldü

İsrail’in Gazze şeridinde uyguladığı katliamlar aylardır hem havadan hem de karadan devam ediyor. Gazze’de halen görevini yapmaya çalışan sağlık görevlileri kötü bir gelişmeyi daha duyurdu. Şeridin orta kesiminde yer alan Deyr El-Bahr kentinde 7 aylık bir bebek hem yetersiz beslenme hem de tıbbi malzemelerin eksikliğinden dolayı hayatını kaybetti. Savaş esnasında doğan bebeğin özel beslenme ve hastalığı sebebi ile tedaviye ihtiyacı olduğunu aktaran yetkililer, sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü ve İsrail’in sınırlarını kapatması sebebi ile tedavisinin de yapılamadığını aktardı.