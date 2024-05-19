Gazze’de bir gazeteci daha öldürüldü. Sayı 148’e yükseldi

Kaynak: AA
Gazze’de bir gazeteci daha öldürüldü. Sayı 148’e yükseldi
İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda 1’i gazeteci olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Gazze’de İsrail ordusu tarafından öldürülen gazeteci sayısı 148'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik olaylara dair WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bir ev, hava saldırısı sonucu 3 kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden oldu.

Diğer taraftan Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlenen bombardımanda gazeteci Abdullah el-Neccar da hayatını kaybetti.

abdullah-el-neccar.webp

Cibaliya, Beyt Lahiya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde yoğun topçu atışlarına maruz kalan Filistinliler arasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Refah kentinin kuzey, doğu ve orta kesimlerinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Beric Mülteci Kampı da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci Abdullah el-Neccar'ın ölümüyle birlikte, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından hayatını kaybeden gazeteci sayısının 148'e yükseldiği belirtildi.

Son Haberler
Kreş müdürü çocukları darp etti. Skandal görüntülerin ardından tutuklandı Gündem
Kreş müdürü çocukları darp etti. Skandal görüntülerin ardından tutuklandı
Umreye götürme vaadiyle 55.000 dolarlık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı Dünya
Umreye götürme vaadiyle 55.000 dolarlık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı
Dev operasyonda 50 tutuklu Gündem
Dev operasyonda 50 tutuklu
Derbinin VAR hakemi açıklandı. Tarihte bir ilk Spor
Derbinin VAR hakemi açıklandı. Tarihte bir ilk
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı Gündem
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı
Prens Harry ve eşi ABD’nin aradığı adamın uçağını kullandı. İngiliz kraliyet ailesi büyük krizin eşiğinde Dünya
Prens Harry ve eşi ABD’nin aradığı adamın uçağını kullandı. İngiliz kraliyet ailesi büyük krizin eşiğinde
Atatürk’ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı Gündem
Atatürk’ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı