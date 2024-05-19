Gazze’de bir gazeteci daha öldürüldü. Sayı 148’e yükseldi

Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik olaylara dair WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bir ev, hava saldırısı sonucu 3 kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden oldu.

Diğer taraftan Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlenen bombardımanda gazeteci Abdullah el-Neccar da hayatını kaybetti.

Cibaliya, Beyt Lahiya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde yoğun topçu atışlarına maruz kalan Filistinliler arasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Refah kentinin kuzey, doğu ve orta kesimlerinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Beric Mülteci Kampı da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci Abdullah el-Neccar'ın ölümüyle birlikte, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından hayatını kaybeden gazeteci sayısının 148'e yükseldiği belirtildi.