Gazze’de can kaybı 20 bine dayandı

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 20 bine dayandı
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırılarında can kaybı sayısı 19 bin 667’ye yükseldi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 74’ncü günü geride kalmak üzereyken, Filistin Sağlık Bakanı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin yaralandığını duyurdu.

Son kayıplarla beraber can kaybı sayısının 19 bin 667’ye yükseldiğini bildiren El-Kudra, yaralı sayısının ise 52 bin 586’ya yükseldiğini belirtti.

El-Kudra açıklamasını devamında, İsrail’in Gazze’de sağlık hizmetlerini hedef alarak binlerce yaralı, hamile, çocuk ve kronik hastanın sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmasını amaçladığını belirtti.

Sağlık Bakanı ayrıca, “İsrail işgal güçlerinin yaptığı katliamlara karşı dünyanın sessizliğine şaşırıyoruz. Gazze'nin güneyindeki hastanelerde yüzlerce ağır ve komplike yaralının yerde yatarak ameliyathane önünde beklemesi, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uluslararası kurumlara, hastanelere destek için acilen harekete geçme çağrısında bulunuyoruz” dedi. El Kudra ayrıca, İsrail'in 140 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 23 hastane ile 53 sağlık merkezinin kullanılamaz hale geldiğini aktardı. El Kudra, “Önceliğimiz 5 bin yaralının hayatını kaybetmeden yurt dışına tedaviye gönderilmesi” dedi.

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"YETKİLİLERİ DERHAL HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Yeni doğanların sağlık durumunun aşılarının tükenmesinden kaynaklı kötüleştirdiğini vurgulayan El Kudra, “İlgili yetkilileri, aşıların sağlanması ve Gazze Şeridi'nin her noktasına ulaştırılması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi. El Kudra ayrıca barınma merkezlerinde 355 bin bulaşıcı hastalık vakasını tespit ettiğini, bu sayının çok daha yüksek olabileceğini kaydederek, “Uluslararası kurumlara, özellikle ihtiyaç duyulan barınma merkezlerinde 700 binden fazla çocuk, 50 bin hamile kadın, bin 100 diyaliz hastası, 350 kronik hasta ve binlerce yaralıya sağlık hizmeti sağlanması çağırısında bulunuyoruz” dedi.

“İNSANİ KORİDOR TALEP EDİYORUZ”

İsrail’in Gazze’ye gönderieln ilaçları konrtol altında tutttuğunu ve bunu bir silah olarak kullandığını beliren El-Kudra, “Tıbbi malzeme ve yakıt girişini garanti altına alan güvenli bir insani koridorun sağlanmasını talep ediyoruz. İşgalin Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri kasıtlı olarak hizmet dışı bırakmasının ardından yaralıları, hastaları, hamileleri ve çocukları kurtarmak için Şifa Hastanesi’nin acilen yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda uluslararası kurumları ilaç ve yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için acil müdahale etmeye çağırıyoruz. Tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları, yaralı ve hastaların kurtarılması için Gazze'nin kuzeyinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz” dedi.

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