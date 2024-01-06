Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı

Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamın yitirenlerin sayısı 22 bin 722’ye yükseldi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana karadan, havadan ve denizden çevreleyerek saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi’nde can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 122 kişinin yaşamını yitirdiği, 256 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 22 bin 722'ye, yaralananların sayısının ise 58 bin 166 çıktığı ifade edildi.

İSRAİL’DEN YOK ETME ÇAĞRISI

İsrailli jeostrateji ve kamu politikaları uzmanı Noga Arbell yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yok edilmesi için çağrıda bulundu. Yerinden edilen Filistinlilere insani yardım sağlayan BM kurumunu hedef alan Arbell, “UNRWA'yı yok etmezsek savaşı kazanmamız imkansız. Bunun bir an önce yapılması gerekiyor” dedi.

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