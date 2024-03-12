Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi

Kaynak: AA
Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 72 artarak 31 bin 184'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 158 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 72 Filistinliyi daha öldürdüğünü söyleyen Kudra, hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 184'e yükseldiğini duyurdu.

TOPLAM YARALI SAYISI 72 BİN 889

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 129 Filistinliyi daha yaraladığını aktaran Kudra, Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 72 bin 889'a ulaştığını bildirdi.

ÖLENLERİN YÜZDE 72'Sİ KADIN VE ÇOCUK

Kudra, İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunu, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının da 27 olduğuna dikkati çekti.

SİVİL CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

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