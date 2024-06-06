Gazze'de can kaybı 36 bin 654 oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 36 bin 654 oldu

İsrail’in havadan jetler, karadan ise tanklar ile yaptığı katliam sonucunda Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 654’e yükseldi.

7 Ekim tarihinde başlayan savaşta İsrail havadan ve karadan katliamlarına devam ediyor. İsrail saldırılarının 244. gününde birçok ülkenin tepkisine ve hakkında açılan davalara aldırış etmeden ölüm saçmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre İsrail’in sadece son 24 saat içerisinde düzenlediği 6 hava saldırısında 68 Filistinli sivil hayatını kaybetti.

Yapılan saldırılar sonucunda ise sadece 24 saat içinde 235 sivil ise yaralandı. 244. Gün sonunda Gazze’de can kaybı 36 bin 654, yaralı sayısı ise 83 bin 309’a yükseldi.

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