Gazze’de can kaybı 36 bini geçti

Kaynak: AA
Gazze’de can kaybı 36 bini geçti

İsrail saldırısı altındaki 236. günün geride kaldığı Gazze’de can kaybı 36 bin 171’e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 236 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 75 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 284 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 171'e, yaralı sayısının 81 bin 420'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail ordusunun Refah kentinde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Tel es-Sultan Mahallesi'nde bulunan BAE Doğum Hastanesi'nin hizmet vermekte büyük problemlerle karşılaştığı ve yaralılar ile sağlık ekiplerinin hastaneye ulaşmakta "ciddi zorluk" çektiği vurgulandı.

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