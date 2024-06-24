Gazze'de can kaybı 37 bin 626

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazze'de can kaybı 37 bin 626

Gazze’de can kaybı son 24 saatte hayatını kaybeden 28 Filistinli ile beraber toplamda 37 bin 626’ya yükseldi.

Hamas’ın 7 Ekim tarihinde İsrail’e karşı başlattığı Aksa Tufanı Harekatı ile beraber İsrail Ordusu karadan havadan ve denizden sürekli bir şekilde Gazze şeridindeki sivillere saldırmaya devam ediyor.

Uluslararası kamuoyunun baskılarına rağmen saldırılarında geri adım atmayan ve savaş suçlarını peşi sıra işleyen İsrail, kadın çocuk yaşlı demeden ölüm saçmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son resmi verilere göre sadece son 24 saat içerisinde İsrail’in saldırıları sonucunda 28 Filistinli sivilin hayatını kaybettiği, 66 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklanan son resmi veriler ile beraber Gazze’de hayatını kaybeden sivil sayısı 37 bin 626 olurken yaralı Filistinli sayısının ise 86 bin 98’e yükseldiği kaydedildi.

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