Gazze'de can kaybı 37 bin 718'e yükseldi

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 264 gündür devam eden saldırıları hakkında bilgi verildi.

Son 24 saat içinde Gazze'nin farklı bölgelerinde İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı saldırıda 60 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 140 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 718'e, yaralı sayısı ise 86 bin 377'ye ulaştı.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetler olduğu, ancak İsrail engellemeleri sebebiyle sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı belirtildi.