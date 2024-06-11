Gazze'de can kaybı 37 bini aştı

Kaynak: DHA
Gazze'de can kaybı 37 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 164'e yükseldi. Avrupa Birliği (AB), 2 binden fazla insani yardım tırının Gazze’ye girmek için Mısır’da beklediğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarına 249 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 164'e, yaralı sayısının ise 84 bin 832'ye ulaştığı belirtildi.

YARDIM TIRLARI MISIR'DA BEKLİYOR
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik operasyonu nedeniyle bölgeye yardım girişi yapılamıyor.

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Kurumu tarafından yapılan açıklamada, insani yardım taşıyan 2 binden fazla tırın Gazze'ye girmek üzere Mısır'da beklediği belirtildi. Yoğun askeri operasyonlar nedeniyle Refah sınırının kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, AB’nin sürekli, engelsiz ve güvenli bir şekilde insani yardıma erişimi savunduğu vurgulandı.

Son Haberler
Türkiye Tayland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Spor
Türkiye Tayland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
20 ton ele geçirildi. Vatandaşı zehirleyeceklerdi Gündem
20 ton ele geçirildi. Vatandaşı zehirleyeceklerdi
İş makinesinde sıkışan operatör kurtarıldı Gündem
İş makinesinde sıkışan operatör kurtarıldı
Polisten sahte para uyarısı Gündem
Polisten sahte para uyarısı
Bozayı 4 kişinin olduğu arabaya saldırdı Yerel Haberler
Bozayı 4 kişinin olduğu arabaya saldırdı
Fransız polisinin genci öldürmesi ülkeyi karıştırdı Dünya
Fransız polisinin genci öldürmesi ülkeyi karıştırdı
Sağlık Bakanı Koca'da Sinop’taki feci kazaya ilişkin açıklama Gündem
Sağlık Bakanı Koca'da Sinop’taki feci kazaya ilişkin açıklama