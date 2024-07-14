Gazze’de can kaybı: 38 bin 584

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı: 38 bin 584

İsrail'in 7 Ekim tarihinden beri Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 584'e ulaşırken, yaralı sayısı 88 bin 881'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde İsrail güçlerinin düzenlediği 4 saldırıda 141 Filistinli yaşamını yitirirken, 400 sivil de yaralandı.

Gazze Şeridi'nde güvenli bölge olarak kabul edilen noktalar da dahil olmak üzere sivillerin sığındığı mülteci kampları, camiler ve yardım dağıtım merkezleri İsrail ordusu tarafından hedef alınarak binlerce masum insanın ölümüne neden olurken, uluslararası toplumun da bu savaş suçlarını göz ardı ettiği belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana devam eden olayların bilançosunun aktarıldığı açıklamada, can kaybının 38 bin 584'e çıktığı ve yaralı sayısının 88 bin 881'e ulaştığı ifade edildi.

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