Gazze’de can kaybı: 39 bin 699

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 307 gündür kesintisiz süren saldırılarla ilgili güncel bilgilere yer verdi.

Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içinde İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda dört ayrı katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 77 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının 39,699'a, yaralı sayısının ise 91,722'ye yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.