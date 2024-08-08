Gazze’de can kaybı: 39 bin 699

Kaynak: AA
Gazze’de can kaybı: 39 bin 699

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda ölenlerin sayısı son 24 saat içinde 22 artarak 39,699'a ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 307 gündür kesintisiz süren saldırılarla ilgili güncel bilgilere yer verdi.

Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içinde İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda dört ayrı katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 77 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının 39,699'a, yaralı sayısının ise 91,722'ye yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

02-07-15-new-folder-aa-35340082.jpg

thumbs-b-c-4e5baa81a35a13a2469a0d24e048021c.jpg

Son Haberler
Rusya Ukrayna savaşında yeni cephe açıldı Dünya
Rusya Ukrayna savaşında yeni cephe açıldı
Ceza'nın yeni tarzı: Rüstem'e dönmüş Magazin
Ceza'nın yeni tarzı: Rüstem'e dönmüş
OECD genel enflasyonu %5,6'ya geriledi Ekonomi
OECD genel enflasyonu %5,6'ya geriledi
AKP'de 4 kritik atama Gündem
AKP'de 4 kritik atama
Hacıosmanoğlu temizlik yapacak Spor
Hacıosmanoğlu temizlik yapacak
En çok eleman aranan meslekler belli oldu. İŞKUR listeyi açıkladı Gündem
En çok eleman aranan meslekler belli oldu. İŞKUR listeyi açıkladı