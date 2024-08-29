Gazze'de can kaybı 40 bin 602'ye çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 328 gündür sürdürdüğü saldırılara dair Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 68 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 77 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 602'ye, yaralı sayısının da 93 bin 855'e çıktığı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.