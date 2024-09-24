Gazze’de can kaybı 41 bin 467 oldu

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 41 bin 467 oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 467'ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 921'e yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşta Filistinli siviller her geçen hayatını kaybetmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 467'ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 921'e yükseldi.

İsrail'in katliamları neredeyse 1 yılını doldurdu. 354 gündür devam eden saldırılar sonrasında Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 43 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 467'ye, yaralıların sayısının 95 bin 921'e yükseldiği kaydedildi.

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