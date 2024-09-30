Gazze’de can kaybı 41 bin 615’e yükseldi

Kaynak: DHA
Gazze’de can kaybı 41 bin 615’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 41 bin 615 sivilin hayatını kaybettiğini, 96 bin 359 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 360 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 615'e, yaralı sayısının ise 96 bin 359'a yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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