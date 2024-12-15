Gazze’de can kaybı 44 bin 976’ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 436 gündür devam ediyor. Bölgede sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail ordusu, tam anlamıyla Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 46 sivilin hayatını kaybettiği, 135 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 44 bin 976'ya, yaralı sayısının da 106 bin 759'a yükseldiği bildirildi.