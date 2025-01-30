Gazze’de can kaybı 47 bin 460’a yükseldi

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması devam ederken, bölgede hedef alınan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte enkazdan 42 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı ve ateşkesten önceki saldırılarda yaralanan 1 Filistinlinin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, hastanelere 9 yaralının sevk edildiği aktarıldı.

Açıklanan son rakamların ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 460'a, yaralı sayısının ise 111 bin 580'e yükseldiği bildirildi.