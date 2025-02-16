Gazze’de can kaybı 48 bin 271’e yükseldi (16 Şubat 2205)

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı 48 bin 271’e yükseldi (16 Şubat 2205)

Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybetmesi ve ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 6 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 48 bin 271'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybetmesi ve ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 6 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 48 bin 271'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 5 sivilin de yaralandığı aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında devam eden arama çalışmalarında 6 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

Bakanlık, son rakamların ardından bölgede ortaya çıkan toplam can kaybının 48 bin 271'e, yaralı sayısının da 111 bin 693'e yükseldiğini bildirdi.

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Gazze’de can kaybı artıyorGazze’de can kaybı artıyor

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