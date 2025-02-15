Gazze’de can kaybı artıyor

Gazze Şeridi'ne son 48 saatte hastanelere 25 Filistinlinin cansız bedeninin getirilmesi sonucu bölgedeki toplam can kaybı 48 bin 264'e yükseldi.

İsrail, Gazze'deki ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte hastanelere 25 Filistinlinin cenazesinin ve 12 yaralı Filistinlinin getirildiği ifade edildi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 264'e, yaralı sayısının da 111 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.