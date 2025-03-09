Gazze’de can kaybı 48 bin 458’e yükseldi

Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 5 sivilin hayatını kaybetmesiyle 48 bin 458'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesin 1. Aşamasının sona ermesiyle saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 5 sivilin hayatını kaybettiği, 37 sivilin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 458'e, yaralı sayısının da 111 bin 897'ye yükseldiği aktarıldı.