Gazze’de can kaybı artmaya devam ediyor

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı artmaya devam ediyor

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de can kaybı artmaya devam ediyor. Açıklanan son rakamlara göre Gazze’de can kaybı 56 bin 311 oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında toplam can kaybı sayısının 56 bin 331’e, yaralı sayısının ise 132 bin 632’ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’nde can kayıpları artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 72 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 174 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail’in 18 Mart 2025 tarihinde ateşkesi tek taraflı olarak bozmasından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 6 bin 8 Filistinlinin öldüğü, 20 bin 591 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, son verilerle birlikte İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 56 bin 331’e, yaralı sayısının ise 132 bin 632’ye yükseldiği aktarıldı.

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