Gazze'de can kaybı sayısı 54 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak, 54 bin 84'e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında son 24 saatte 28 Filistinli hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı.

Son yaşamını yitirenler arasında enkaz altından çıkarılan 5 kişinin de bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 924 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 267 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Buna göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 84’e, yaralı sayısı ise 123 bin 308’e yükseldi.

Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ulaşım zorluğu nedeniyle bu bölgeye ilişkin verilerin mevcut istatistiklere dahil edilemediği ifade edildi.

Açıklamada, çok sayıda ölü ve yaralının hâlâ enkaz altında ve sokaklarda bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta güçlük çektiği de aktarıldı.