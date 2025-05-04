Gazze’de can kaybı yükselmeye devam ediyor

Kaynak: İHA
Gazze’de can kaybı yükselmeye devam ediyor

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı 52 bin 535'e, yaralı sayısı ise 118 bin 491'e çıktı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 535'e, yaralı sayısı 118 bin 491'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ederken, saatler ilerledikçe bölgede can kayıpları ve yaralı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 40 cansız bedenin ve 125 yaralının getirildiği aktarıldı.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 535'e, yaralı sayısının da 118 bin 491'e yükseldiğini bildirdi.

Son Haberler
CHP lideri Özel'e saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
CHP lideri Özel'e saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı
Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı
Samsun’da korkunç kaza! İşçi zemine çakıldı!
Samsun’da korkunç kaza! İşçi zemine çakıldı!
Solskjaer derbi öncesi BBC'ye konuştu: Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Solskjaer derbi öncesi BBC'ye konuştu: Mourinho hakkında dikkat çeken sözler