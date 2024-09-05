Gazze'de çocuk felci aşısının ilk aşaması tamamlandı



İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarına aralıksız devam ettiği Gazze Şeridi’nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasına başlanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, çocuk felci aşı kampanyasının ilk aşamasının Gazze Şeridi'nde tamamlandığı ve 187 bin çocuğa ilk dozların uygulandığı belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı kampanyasında 156 bin çocuk hedefini aştıklarını söyleyerek, “Buna rağmen tüm çocukların aşılanması için sağlık çalışanları aşı kampanyasına Gazze'nin merkezindeki 4 sabit bölgede 3 gün daha devam edecek. Aşı kampanyası şimdi Gazze'nin güneyine taşınacak” dedi.

Ghebreyesus açıklamasının devamında ise tüm taraflara ateşkes çağrısında bulunduklarını kaydederek, “Gazze'nin güneyinde yarın başlayacak olan aşı kampanyası için hazırlıklar devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki vahim şartlara rağmen kampanyanın ilk aşamasını başarıya ulaştıran tüm ailelere, sağlık çalışanlarına gösterdikleri özveri için minnettarız. Ateşkes çağrısında bulunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.