Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 219'a yükseldi

Kaynak: AA
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 219'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 219'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 665'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 22. gününde İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 11 kişinin cansız bedeni ile 10 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 219'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 665'e çıktı.

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