Gazze'de her an ateşkes ilan edilebilir. ABD basınından flaş iddia

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail ve Filistin arasında tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren yaklaşık 4 aylık ateşkes planı üzerinde çalışıldığı iddia etti. Planın ilk etabında ateşkesin 6 hafta süreceği öne sürüldü.

6 haftalık ateşkes sürecinde, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılacağı belirtilen haberde, bunun karşılığında ise İsrail’in Filistinli mahkumları serbest bırakacağı ve Gazze Şeridi’ne yardım akışının artırılmasına izin vereceği vurgulandı.

Ateşkesin bir sonraki aşamasında ise Hamas'ın İsrailli askerleri serbest bırakacağı ve Gazze Şeridi’nde ölenlerin cansız bedenlerinin İsrail’e verileceği aktarıldı. Hamas'ın ABD'de de dahil olmak üzere uluslararası garantiler alacağı belirtilen haberde, bunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nihai olarak sona ermesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya kapı aralayacağı vurgulandı.