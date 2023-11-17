"Gazze'de hizmetler için bile kullanılacak yakıt kalmadı"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'nin kuzeyine yardım gönderilememesi nedeniyle oradaki durumun çok zor olduğunu belirterek: "Kent hizmetlerinin çoğu için kullanılacak yakıt kalmadı." dedi.

KAYNAK: AA
"Gazze'de hizmetler için bile kullanılacak yakıt kalmadı"

Lazzarini, Cenevre'de, Gazze'nin kuzeyindeki durumu değerlendirdi.

Güncel verilerin Gazze'nin kuzeyinde 250 ila 300 bin kişinin yaşadığına işaret ettiğini belirten Lazzarini, UNRWA'nın artık bölgede varlık göstermediğini, en son kuşatma gerçekleşmeden Şifa Hastanesine konvoy gönderdiğini aktardı.

Lazzarini, binlerce Filistinlinin kuzeyi terk etmek için kullandığı insani yardım koridorunun son günlerde "tek yönlü" işlediğinin ve yardımları "Kuzeye götürmenin hiçbir ihtimali" olmadığının altını çizdi.

İletişim hatları açık olduğunda telefon üzerinden bölgedekilerle temas kurabildiklerini bildiren Lazzarini, "Refah'tan Beyt Hanun kentine, insanların olduğu her yere yardım sağlama çağrısı yapıyoruz. Şu an, güneyden kuzeye insani yardım taşımak çok zor." ifadesini kullandı.

120 BİN LİTRE YAKIT İHTİYACI VAR

İsrail'in 15 Kasım'da, "bir seferliğe mahsus" ve yalnızca Refah Sınır Kapısı'ndan gelen yardım dağıtımında kullanılmak üzere 23 bin litre yakıt girişine izin verdiğini hatırlatan Lazzarini, bölgede günlük yakıt ihtiyacının 120 bin litre olduğunu ve izin verilen yakıtın da yetersiz kaldığını belirtti.

Lazzarini, "(15 Kasım'da) Verilen yakıt teknik olarak 2 gün içindi. İhtiyaç duyulanın günlük yalnızca yüzde 10'una denk geliyor." dedi.

Süre geçtikçe bölgedeki yakıt eksikliğinin felaketlerle sonuçlanacağına dikkati çeken Lazzarini, UNRWA'nın, su ve gıda tedarik etmek, hastane jeneratörlerini çalıştırmak ve 800 binden fazla Filistinlinin kaldığı UNRWA merkezlerinin aktifliğini sürdürmek için yakıtın şart olduğunu her defasında vurguladıklarını ifade etti.

UNRWA'nın verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 103 UNRWA çalışanı yaşamını yitirdi ve yüzde 70'i Gazze Şeridi'nin merkez ve güney bölgelerinde bulunan 64 UNRWA tesisi de zarar gördü.

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