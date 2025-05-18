Gazze’de kan durmuyor: 53 bin 339 can kaybı! (18 Mayıs 2025)

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız saldırıları sürerken, sivillerin hayatta kalma çabası her geçen gün daha da güçleşiyor.

Gazze Şeridi’nde yoğun bombardıman nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 96 sivilin cansız bedeniyle 140’tan fazla yaralının getirildiğini duyurdu.

İsrail bir kez daha Gazze’de sivilleri hedef aldı: En az 35 ölü

Bakanlık, İsrail’in 18 Mart’ta Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozmasından bu yana 3 bin 193 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 993 Filistinlinin ise yaralandığını bildirdi.

7 Ekim 2023’ten beri devam eden İsrail saldırılarının bilançosuna ilişkin açıklamada, toplam can kaybının 53 bin 339’a, yaralı sayısının ise 121 bin 34’e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze’de can kaybı 53 bin 272'ye çıktı