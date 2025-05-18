Gazze’de kan durmuyor: 53 bin 339 can kaybı! (18 Mayıs 2025)

Kaynak: İHA
Gazze’de kan durmuyor: 53 bin 339 can kaybı! (18 Mayıs 2025)

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 53 bin 339 kişi öldü, 121 bin 34 kişi yaralandı. Son 24 saatte 96 sivil hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız saldırıları sürerken, sivillerin hayatta kalma çabası her geçen gün daha da güçleşiyor.

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Gazze Şeridi’nde yoğun bombardıman nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 96 sivilin cansız bedeniyle 140’tan fazla yaralının getirildiğini duyurdu.

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Bakanlık, İsrail’in 18 Mart’ta Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozmasından bu yana 3 bin 193 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 993 Filistinlinin ise yaralandığını bildirdi.

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7 Ekim 2023’ten beri devam eden İsrail saldırılarının bilançosuna ilişkin açıklamada, toplam can kaybının 53 bin 339’a, yaralı sayısının ise 121 bin 34’e yükseldiği belirtildi.

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