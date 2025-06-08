Gazze’de katliam sürüyor: Abbas ve Umman Sultanı’ndan acil çağrı!

Filistin haber ajansı WAFA’nın haberine göre, iki lider telefonda görüştü.

Umman Sultanı Bin Tarık, ülkesinin Filistin davasını ve halkını kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Umman Sultanı’na destekleri için teşekkür ederken, iki lider İsrail’in Gazze’ye saldırılarını durdurma, Gazze’den tamamen çekilmesini sağlama ve Filistinlilere insani yardım ulaştırma çabalarını değerlendirdi.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE’Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta Gazze Şeridi’nde başlayan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı yoğun saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından bu yana çoğunlukla yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 4 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 186 kişi yaralandı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 54 bin 880’e, yaralıların sayısı ise 126 bin 227’ye ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletip kalıcı hale getirecek bir saldırı planını uygulamaya koydu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze’yi kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” sürülecek. İsrail burada Filistinlilere “hayatta kalacakları” kadar insani yardım sağlayacak.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde kalan her şeyi yok edeceklerini ve Filistinlileri önce güneye, ardından başka ülkelere sürmeyi planladıklarını belirtti.