Gazze'de madalyonun öteki yüzü. Filistinliler göçe zorlanırken çeteler zenginleşiyor

İsrail’in saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş birçok Filistinli, Gazze’nin güneyine göçerek sığınacak bir yer ararken kuzeyde bulunan evlerinin arandığını ve yağmalandığını ifade ediyor. İsrail ordusunun, bölgede tam kontrol kurduğu iddiasına rağmen; televizyonlar, mutfak aletleri, mobilyalar gibi eşyalar ülkenin kuzeyinde örgütlenen Filistinli çeteler tarafından ele geçirildi.

Gasp edilen eşyaların birçoğu, kurulan derme çatma pazarlarda satışa sunulurken, bu pazarlar; yerel mafyalarını ve köklü iş adamlarını zenginleştiriyor.

Gazze'deki aşiretler, muhalefet yerine onlarla birlikte veya yan yana hareket etmeyi tercih ettikleri Hamas yönetimi altında hiçbir zaman yok olmadılar. Bölgede bulunan yardım görevlileri ve gözlemciler, söz konusu çetelerin her türlü sahtekârlığa bulaştığını ifade ediyor.

Yağmacı çeteler, zaman zaman Sivil Toplum Kuruluşlarının depolarını ve tüccarların mallarını belirli bir ücret karşılığında koruyorlar. Bazı depolardan ise ürünleri çalarak bunları fahiş fiyatlara satıyorlar.

Ocak ayında, İsrail ordusunun bu çeteleri Gazze şeridinin geçici olarak yönetilmesi amacıyla kullanılmak istemesi uluslararası eleştirilere yol açmıştı fakat bu durum şimdiden gerçekleşmeye başladı. Sivil Toplum Kuruluşları, Filistin halkını korumak ve onlara insani yardım ulaştırmak için Gazze'nin en büyük ailelerinden yararlanıyor.

Sosyal medyada dolaşan videolar, insani yardım konvoylarının üzerinde sopalarla, bazen de silahlarla bekleyen çete üyelerini gözler önüne seriyor. İsrail bu görüntüleri, Hamas'ın yardım çaldığının kanıtı olarak gösterdi fakat yardım çalışanları, güçlü ailelerin, çete üyelerini, kamyonları yağmalamaya çalışabilecek çaresiz kalabalıklardan korumak için işe alındıklarını ifade ediyor.