Gazze'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Gazze'de meydana gelen büyük patlama sonrası bölgeden görüntüler

Gazze'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Gazze'de meydana gelen büyük patlama sonrası bölgeden görüntüler

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