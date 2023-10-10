Gazze'de muhabirler canlı yayında saldırıya yakalandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi. Hem İsrail’de hem de Filistin’de yüzlerce insan öldü.

CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

ABD'nin ünlü haber kanallarından NBC, çatışmaları canlı yayınlamak zorunda kaldı. NBC muhabiri Richard Engel ve ekibi, patlayan roketlerden kendilerini koruyabilmek amacıyla siper alırken aynı anda da canlı yayın yaptı.

Engel'in videoda, "Buraya çok sayıda ateş açıldı. İsrail toprakları içinde olmamıza rağmen burası hala çok aktif bir çatışma bölgesi. Gelen sesler sadece roket sesleri değil" ifadelerinde bulundu.

Ekibiyle birlikte yara almadan kurtal Engel, "Az önce yaşadığımız o büyük yaylım ateşi geçmiş gibi görünüyor. Dalgalar halinde geliyorlar ama bu seferki neredeyse tam tepemizdeydi" dedi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.