Gazze'de ölen İsrail askerleri ve yakınları...

Gazze bombardıman altındayken aynı zamanda kara harekatına başlayan İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor. Gazze'de hayatını kaybeden İsrail askerlerinin cenaze törenine ait görüntüler birçok yorum aldı
02 Kasım 2023 Perşembe
Gazze bombardıman altındayken aynı zamanda kara harekatına başlayan İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor. Gazze'de hayatını kaybeden İsrail askerlerinin cenaze törenine ait görüntüler birçok yorum aldı
Gazze bombardıman altındayken aynı zamanda kara harekatına başlayan İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor. Gazze'de hayatını kaybeden İsrail askerlerinin cenaze törenine ait görüntüler birçok yorum aldı