Gazze'de ölenlerin sayısı 18 bin 412'ye yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı bir açıklama yaparak İsrail’in sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgiler paylaştı. Kudra, son bir günde Gazze’deki hastanelere 207 cenaze ve 450 yaralı getirildiğini, birçok cenazenin de enkazların altında veya yollarda kaldığını söyledi. Kudra, 7 Ekim’den beri İsrail’in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 18 bin 412’ye, yaralıların sayısının da 50 bin 100’e yükseldiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin yaralılara ulaşmak için ambulanslara izin vermediğini belirten Kudra, yaralıların kan kaybından dolayı hayatlarını kaybettiklerini bildirdi. Sözcü Kudra, İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya’daki Kemal Advan Hastanesi’ne baskın düzenlediğini hatırlatarak, İsrail ordusunun Cibaliya’da yer alan El-Avde Hastanesi’ni de kuşattığını ve bombaladığını kaydetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, “İşgalci İsrail, hastaneye giriş çıkışları engelliyor, su ve yiyecek vermeyerek elektriksiz bırakıyor, hasta ve yaralıların hastaneye gelmesine izin vermiyor. Kemal Advan Hastanesi’ne yaptığı baskından sonra buraya da saldırmasından korkuyoruz.” dedi. Kudra, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki hastaneleri hedef alarak sağlık sistemini çökertmeye ve bölge halkını göçe zorlamaya çalıştığını dile getirdi.

Gazze’nin güneyindeki sağlık durumu hakkında Kudra, hastanelerin durumunun çok kötü olduğunu ve yaralılara yeterli sağlık hizmeti sunulamadığını vurguladı.

Gazze’de ölen sağlık çalışanı sayısı 300’e ulaştı Kudra, güneydeki hastanelerdeki sağlık personelinin çok sayıda yaralıyla baş edemediğini belirterek, uluslararası kurumlardan ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve sağlık personeli desteği istedi.

İsrail’in 2 sağlık çalışanını daha gözaltına aldığını söyleyen Kudra, 7 Ekim’den beri İsrail askerlerinin gözaltına aldığı sağlık çalışanı sayısının 38’e çıktığını duyurdu. Kudra, 7 Ekim’den beri İsrail ordusunun 300 sağlık çalışanını katlettiğini, 102 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiğini aktardı.