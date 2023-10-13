Gazze’de ölü sayısı bin 900’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900’e, yaralananların sayısının ise 7 bin 696’ya ulaştığını açıkladı. Ölenlerin arasında 614 çocuk ve 370 kadın bulunuyor.

İsrail saldırılarına devam ediyor

İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne hava, kara ve denizden saldırılar düzenliyor. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri, hastaneler, okullar ve camiler hedef alınıyor. Filistinli direniş grupları da İsrail’e roket atışlarıyla karşılık veriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 900’e, yaralananların sayısı ise 7 bin 696’ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 614’ü çocuk, 370’i kadın ve 102’si yaşlı.” denildi.