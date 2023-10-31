Gazze'de son dakika... İsrail tankı havaya uçtu! Görüntüyü paylaştılar

Hamas kara operasyonuna girişen İsrail'e ait bir Merkava tankının vurulduğu anları yayınladı.

KAYNAK: DHA
Gazze'de son dakika... İsrail tankı havaya uçtu! Görüntüyü paylaştılar

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İsrail'in geçen hafta Gazze'de kara operasyonuna girişmesiyle 41 kilometre uzunluğundaki şeritte Hamas ve ordu birlikleri arasında çatışmalar başladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'e ait bir Merkava tankının vurulduğu anları sosyal medyadan paylaştı. Videonun Gazze'nin kuzeybatısında kaydedildiği ve Yasin 105 roketi kullanıldığı belirtiliyor. İzzeddin El Kassam Tugayları, ayrıca kendi üretimi Yasin roketleriyle İsrail'e ait diğer askeri araçları da hedef aldığını duyurdu.

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