Gazze’de tekrar ateşkes olacak mı. İsrail’den resmi açıklama geldi

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Tel Aviv ile Waşington arasında bazı anlaşmazlıkların olduğunu ayrıca şu aşamada Gazze'de ateşkese izin vermeyeceklerini açıkladı.

"HAMAS'A YENİDEN TOPARLANMA VE RAHATLAMA İMKANI VERMEYECEĞİZ"

Gendelman, videokonferans platformu Zoom üzerinden düzenlediği basın toplantısında, ateşkesin Hamas'a yeniden toparlanma ve rahatlama imkanı vereceğini, bu sebeple bu duruma izin vermeyeceklerini belirtti.

ATEŞKESE HAMAS ENGELİ

"Hamas'ı yok ettikten sonra ateşkes olabilir." ifadesini kullanan Gendelman, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki (BMGK) ateşkes çağrısı kararının reddedildiğine işaret etti.

"ABD YANIMIZDA AMA ARAMIZDA ANLAŞMAZLIKLAR VAR"

ABD'nin, Hamas'a karşı savaşın durdurulması için yapılan baskılar karşısında Tel Aviv'in yanında yer aldığını ancak iki ülke arasında bazı anlaşmazlıkların da olduğunu kaydeden Gendelman, "Evet, savaştan sonraki sürece ilişkin Waşington ile aramızda anlaşmazlıklar var. Ancak, bu konuda ortak anlayışa ulaşabileceğimizi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI İSRAİL'E GİDİYOR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, saldırıların sürdüğü Gazze'deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüşmek üzere İsrail'e gidiyor.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, 14-15 Aralık'ta ziyaret edeceği İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

KAYGILAR BİR KEZ DAHA İSRAİL'E İLETİLECEK

İsrail'in saldırıları dolayısıyla Gazze'deki sivil kaybının arttığı ve insani durumun kötüleştiği ortamda gerçekleşecek ziyarette Sullivan'ın, Biden yönetiminin bu hususlardaki yaklaşımını ve taleplerini bir kez daha İsrail yönetimine iletmesi bekleniyor.

BIDEN AÇIKTAN İSRAİL'İ ELEŞTİRMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını dile getirmişti.

NETANYAHU'YA HÜKÜMETİ DEĞİŞTİR ÇAĞRISI

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.