Gazze'de yaklaşık 137 bin Filistinli BM okullarına sığındı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Gazze'de yaklaşık 137 bin Filistinli BM okullarına sığındı

UNRWA, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarından etkilenenlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 83 okula sığındığı belirtilen açıklamada, bu sayının İsrail'in hava saldırılarının devam etmesiyle giderek arttığına işaret edildi.

'YARIM MİLYON İNSAN GIDA YARDIMINDAN MAHRUM KALDI'

Açıklamada, UNRWA'nın, sayıları 14'ü bulan gıda dağıtım merkezlerinin tamamını kapatmak zorunda kalması nedeniyle yarım milyon insanın hayati önem taşıyan gıda yardımından mahrum kaldığı aktarıldı.

UNRWA'dan dün yapılan açıklamada, olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden yaklaşık 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 64 okula sığındığı belirtilerek, bu sayının artabileceği belirtilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş ailelerin barındığı bir okulun da İsrail tarafından doğrudan bombalandığı kaydedilmişti.

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