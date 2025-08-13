Gazze’deki açlıktan ölümlere böyle kılıf uydurdular! İsrail’den skandal açıklama

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Hamas’ın yetersiz beslenmeden ölen Filistinlilerin sayısını abarttığını iddia ederek ölenlerin çoğunun önceden var olan sağlık sorunlarına sahip olduğunu ileri sürdü.

COGAT, İsrailli güvenlik yetkilileri ve tıp uzmanlarının Gazze’deki açlık iddialarını incelediğini ve Hamas’ın İsrail’i itibarsızlaştırma ve siyasi kazanımlar elde etme yönündeki çabasının parçası olarak organize bir kampanya yürüttüğünü savundu. Raporda, yetersiz beslenmeden öldüğü iddia edilenlerin çoğunun sağlıklarının bozulmasına yol açan önceden var olan tıbbi rahatsızlıklara sahip olduğu öne sürüldü. Söz konusu iddiaların dillendirildiği raporun tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı.

DEFALARCA BELGELENDİ

Gazze Hükümeti Medya Ofisi ise İsrail ordusuna bağlı COGAT’ı, uluslararası kurumlar tarafından belgelenmiş, Gazze’deki Filistinlilerin sistematik olarak aç bırakılmasını örtbas etmeye yönelik acınası bir girişimde bulunmakla suçladı. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların, kapsamlı bir abluka uygulanması ve gıda ve yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle açlık ve ilaç eksikliği sonucu çok sayıda ölümün belgelediği vurgulandı. İsrail’in açlıktan ölmesine sebep olduğu sivillerin ‘kronik hasta’ olarak yaftalanmasına itiraz edilen açıklamada bu hastaların bile gıdaya, tıbbi bakıma ve ilaca ihtiyaçları olduğu hatırlatıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saat içinde İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 31’i yardım arayan siviller olmak üzere en az 89 Filistinli öldürüldü, 513 kişi de yaralandı. Dün ikisi çocuk olmak üzere beş Filistinli daha açlıktan öldü. Böylece açlıktan dolayı ölenlerin sayısı 103’ü çocuk olmak üzere 227’ye yükseldi.