Gazze'deki can kaybı 48 bin 467'ye ulaştı (10 Mart 2025)

Kaynak: İHA
Gazze'deki can kaybı 48 bin 467'ye ulaştı (10 Mart 2025)

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlenen İsrail saldırılarında 4 sivil öldü, 16 sivil yaralandı. Yıkılan binaların enkazında 5 ceset çıkarıldı. Böylece toplam can kaybı 48 bin 467'ye, yaralı sayısı ise 111 bin 913'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin müzakereler devam ederken, İsrail ise saldırılarını sürdürüyor.

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 4 sivilin hayatını kaybettiği, 16 sivilin de yaralandığı kaydedilirken, bölgede daha önce yıkılan binaların enkazından da 5 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 467'ye, yaralı sayısının da 111 bin 913'e yükseldiği aktarıldı.

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