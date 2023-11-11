Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hayatını kaybedenler için yeni açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırıları nedeniyle burada ölüp de defnedilemeyen Filistinlilerin bugün burada kazılacak toplu mezara gömüleceğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hayatını kaybedenler için yeni açıklama

İsrail, abluka altındaki Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin sığındığı en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi çevresine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılar nedeniyle burada ölüp de defnedilemeyen Filistinlilerin bugün burada kazılacak toplu mezara gömüleceği belirtildi.

"HER DAKİKA ŞİDDETLİ BOMBARDIMAN OLUYOR"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesi'nin çevresi 3 gündür aralıksız bombalanıyor. İsrail güçlerinin karadan hastaneye girmesi için neredeyse her dakika şiddetli bombardıman oluyor." dedi.

Berş, İsrail'in saldırılarının Şifa Hastanesi'ne ambulans giriş ve çıkışlarına engel olduğunu ve hastanede abluka altına alındıklarını kaydetti.

Berş, "Son nefeslerini hastanede verenleri defnedemiyoruz. Sabah olduğunda hastanede toplu bir mezar kazmayı ve 100 kişinin naaşını buraya defnetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

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