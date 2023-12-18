Gazze’den hasta ve yaralıları taşıyan ikinci uçak Türkiye’ye ulaştı

Türkiye İsrail saldırı sonucu yaralanan ve Gazze’deki tedavileri yarım kalan hasta ve yaralıların Türkiye’de tedavi edilmesi için İsrail ile anlaşmıştı.

Gazze’den Mısır’daki El-Ariş havalimanına getirilen Fiistinliler, buradan Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla Türkiye’ye sevk ediliyor.

Mısır’dan Türkiye’ye yaralı ve hasta getiren ikinci uçak Etimesgut Havalimanı’na ulaştı. MSB’ye ait C130 tipi uçakta, 26 hasta ve beraberinde 32 refakatçi olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen Gazzelileri havalimanının apronunda karşıladı.

Türkiye’ye getirilen yaralıların tedavilerinin devamlılığını sağlamak için ikinci uçakla Türkiye'ye getirilen hastalara refakat etmek üzere 9 kişilik sağlık ekibi uçak içerisinde yerini aldı.

Yarlılar, Etimesgut Havalimanında hazırda bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Son uçakla beraber Türkiye’ye getirilen yaralı sayısı, toplam 283’e ulaşırken, refakatçilerle birlikte 536 Gazzeli Türkiye’ye getirilmiş oldu.