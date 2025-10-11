Gazze’de 2 yıl süren İsrail saldırıları sonrası ateşkes sağlandı. Saldırılarda 67 binden fazla sivil hayatını kaybederken yüz binlerce sivil ise evlerini terk etti. Evlerini terk eden siviller dün ateşkesin resmen ilan edilmesi ile birlikte yaşadıkları mahallelere dönmeye başladı. Ancak yüz binlerce sivil hayatlarına büyük bir yıkımın içinde devam etmek zorunda kalacak.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun kuzey bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıkması nedeniyle halkımız gerçek bir insani felaketle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan bölgeden gelen bilgilere göre siviller yıkıntıların arasında kendi evlerini bile tanıyamadı.

SOKAKLARDAN 63 FİLİSTİNLİNİN CENAZESİ ÇIKARILDI

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze şehir sokaklarından 63 cenaze çıkarıldığını açıkladı. Hala enkaz altında ve sokaklarda cenazeler olduğunu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 961 kişi yaralandı.

Filistinlilerin döndüğü bölgelerde binaların neredeyse tamamı enkaz halinde.

İki yıl süren İsrail bombardımanı sebebiyle elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı da tamamen yok olmuş durumda.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu; İsrail'in ekipman ve makineleri hedef alması ve zaten harap olan makine ve teçhizatlardan geriye kalanlara da yakıt sağlanamaması nedeniyle sivil savunma ekiplerinin cenazeleri çıkaramadığı da biliniyor. Harabeye dönen mahallere geri dönenleri de zor yaşam koşulları bekliyor.

Gazze Şeridi'nde iyileşme sürecinin başlayabilmesi için günlük insani yardım taşıyan bin TIR ve 1 milyon litre yakıtın bölgeye girmesi gerektiği ifade ediliyor.

YÜZ BİNLERCE EV YIKILDI

Harabeye dönen Gazze'de en az 268 bin konut tamamen, 153 bin konutsa kısmen yıkıldı.

148 bin konutsa ciddi şekilde hasar aldı ve yaşanmaz hale geldi. Evlerine dönen insanların basit barınma ihtiyaçlarını karşılayacak ne elektrik ne de su sistemi var.

Bölgede kalanlar çadırlarla hayatlarını sürdürdü. Geri dönüşün ardından harabelerde yaşama devam etmek zorunda kalacaklar. Gazze'nin yeniden inşaası öngörülse de, bu planların yaşama geçirilmesi uzun yıllar alacak.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezlerinin yüzde 95’i kısmen veya tamamen zarar gördü.

Okulların da yüzde 95'i bombardımanda harabeye döndü.