Gazze’ye gidecek olan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi heyetleri yola çıktı

Sabah saatlerinde Mısır'a gidecek olan Ankara Milletvekili Mesut Doğan, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda partililer tarafından uğurladı.

Gazze'ye giden heyet adına bir konuşma yapan Ankara Milletvekili Mesut Doğan 25 gündür Gazze'ye bomba yağdığını 9 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Milletvekili Mesut Doğan: "Saldırılarda 3 bin 760 çocuk hayatını kaybetti. Bu vahşet bir taraftan yaşanırken İsrail, tetikçi olarak kullandığı isimler üzerinde farklı algılarda oluşturuyor. İsrail diye bir devlet yok ki, İsrail diye işgalci terör devleti var.

Oranın sahibi Filistinliler ve bu halk top yekün ülkelerini savunuyor. Bombalanan sadece Filistin değil aslında tüm İslam alemi bombalanıyor. Aslında tüm Müslümanların onuru bombalanıyor. Biz Gelecek-Saadet TBMM grubunun oluşturduğu bir heyet olarak buradan Mısır'a oradan da Gazze hattına geçmeye çalışacağız. Gazze için farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.