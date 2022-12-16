16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gebelik çatlaklarından nasıl kurtulursunuz?

Genellikle gebeliğin 3. Trimesterinde bebeğin büyük olduğu zamanda derinin gerilmesi ile çatlaklar ortaya çıkar. Peki gebelik çatlaklarının oluşmasından kurtulmak mümkün mü?. İşte yanıtı…

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:44
Takip Et

Gebelik çatlaklarından nasıl kurtulunur?

Gebelik çatlaklarından nasıl kurtulursunuz?
+
Aa
-

Gebelerin %90’nında görülen yaygın bir durum. Genellikle gebeliğin 3. Trimesterinde bebeğin en büyük olduğu zamanda hormonlarında etkisiyle derinin gerilmesi ile ortaya çıkar. Aşırı kilo almış, büyük bebek taşıyan kadınlarda daha çok görülür. Ayrıca ailede gebelik çatlağı olma öyküsü de bu riski artırır.
Pembe ve mor çatlaklar şeklinde karın, bel yan kısımlar, kalça ve uyluk, meme etrafında oluşabilir. Çatlaklar eskidikçe rengi sedef rengini alır ve genellikle kalıcı olur.

 

Çatlaklara yönelik hangi kremin kullanılacağına dair net bir fikir birliği maalesef yok. Piyasada çok çeşitli çatlak önleyici kremler mevcut. Organik içerikler, çeşitli yağların (kakao ve badem yağı gibi) masajla uygulaması önerilmekte. Yapılan çalışmalarda bu yöntemlerin her zaman başarılı olmadığı bildirilmiş.
Meyve asitleri ile yapılan peeling ve roller yöntemleri ile çatlaklar desteklenebilir. Daha az belirgin hale getirilebilir. Ayrıca fraksiyonel lazer sistemleri ile çatlak tedavisinde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Er Yag, CO2 lazer sistemleri ile kollajen ve elastin liflerin yeniden yapılanması sağlanarak çatlaklar tedavi edilebilir. Pulse Dye lazer sistemleri ile de kollajen uyarımı yapılarak çatlak tedavisi yapılmaktadır.

Oluşmuş ve eski çatlaklar pembe kırmızı ve mor rengini sedef rengine bırakır. Eski çatlaklara ise vitamin A derivesi olan Tretinoin içeren kremler kullanılabilir. Tretinoinin fibroblastları aktive ederek kollajen sentezini artırdığı düşünülmektedir. Ancak gebelikte ve emzirirken kullanılmamaktadır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
4
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
6
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.