Gebelik çatlaklarından nasıl kurtulursunuz?

Gebelerin %90’nında görülen yaygın bir durum. Genellikle gebeliğin 3. Trimesterinde bebeğin en büyük olduğu zamanda hormonlarında etkisiyle derinin gerilmesi ile ortaya çıkar. Aşırı kilo almış, büyük bebek taşıyan kadınlarda daha çok görülür. Ayrıca ailede gebelik çatlağı olma öyküsü de bu riski artırır.

Pembe ve mor çatlaklar şeklinde karın, bel yan kısımlar, kalça ve uyluk, meme etrafında oluşabilir. Çatlaklar eskidikçe rengi sedef rengini alır ve genellikle kalıcı olur.

Çatlaklara yönelik hangi kremin kullanılacağına dair net bir fikir birliği maalesef yok. Piyasada çok çeşitli çatlak önleyici kremler mevcut. Organik içerikler, çeşitli yağların (kakao ve badem yağı gibi) masajla uygulaması önerilmekte. Yapılan çalışmalarda bu yöntemlerin her zaman başarılı olmadığı bildirilmiş.

Meyve asitleri ile yapılan peeling ve roller yöntemleri ile çatlaklar desteklenebilir. Daha az belirgin hale getirilebilir. Ayrıca fraksiyonel lazer sistemleri ile çatlak tedavisinde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Er Yag, CO2 lazer sistemleri ile kollajen ve elastin liflerin yeniden yapılanması sağlanarak çatlaklar tedavi edilebilir. Pulse Dye lazer sistemleri ile de kollajen uyarımı yapılarak çatlak tedavisi yapılmaktadır.

Oluşmuş ve eski çatlaklar pembe kırmızı ve mor rengini sedef rengine bırakır. Eski çatlaklara ise vitamin A derivesi olan Tretinoin içeren kremler kullanılabilir. Tretinoinin fibroblastları aktive ederek kollajen sentezini artırdığı düşünülmektedir. Ancak gebelikte ve emzirirken kullanılmamaktadır.