Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın

Kaynak: DHA
Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın

Kocaeli'de bulunan Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kimyasal madde kokusundan dolayı gaz maskesi ile müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldüğü kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Malzeme Fiziği Laboratuvarı'nda deney yapıldığı esnada, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi.

Laboratuvar hızlıca boşaltılırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, patlayıcı kimyasal madde tüplerine ulaşmadan yangını kontrol altına almayı başardı.

Bina çevresinde yayılan kimyasal madde kokusu nedeniyle ekipler, yangına gaz maskesi takarak müdahalede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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