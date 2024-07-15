Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Malzeme Fiziği Laboratuvarı'nda deney yapıldığı esnada, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi.
Laboratuvar hızlıca boşaltılırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, patlayıcı kimyasal madde tüplerine ulaşmadan yangını kontrol altına almayı başardı.
Bina çevresinde yayılan kimyasal madde kokusu nedeniyle ekipler, yangına gaz maskesi takarak müdahalede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.