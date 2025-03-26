Gebze zabıtasından bayram öncesi sıkı denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gebze zabıtasından bayram öncesi sıkı denetim

Gebze'de zabıta ekipleri, vatandaşların hijyenik şartlarda üretilmiş gıda ve mamullerini tüketmesi için bayram öncesinde denetimler arttırıldı.

11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca, Gebzelilerin hijyenik şartlarda üretilmiş gıda ve mamullerini tüketmesi amacıyla denetimlerini sürdüren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayram öncesi ilçede faaliyet sürdüren tatlı, yufka ve şekerleme üretimi yapan iş yerlerini denetliyor.

aw420402-03.jpg

Zabıta ekipleri denetimlerde hijyen kurallarının yanı sıra esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetler için uygulanacak azami fiyat hadlerini gösteren tarifeye uygun satış yapılıp yapılmadığı, iş yerlerinin çalışması, üretim ve satış yapabilmesi için temin edilmesi gereken belgelerinin bulunup bulunmadığı ve ilgili mevzuatlara uygun faaliyet gösterip göstermedikleri hususlarını kontrol ediyor.

aw420402-04.jpg​​​​​​​

Denetimlerin devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların konuyla ilgili görüş, öneri, istek ve şikâyetlerini, Alo Zabıta 153 hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.

aw420402-01.jpg

aw420402-02.jpg

Son Haberler
Tek teker üstünde tehlikeli anlar!
Tek teker üstünde tehlikeli anlar!
Avrupa'dan 6 kat daha hızlı! Rus ekonomisi büyüyor
Avrupa'dan 6 kat daha hızlı! Rus ekonomisi büyüyor
Serdal Adalı canlı yayında konuşacak
Serdal Adalı canlı yayında konuşacak
Ofiste kahve keyfi kalp sağlığınızı mı tehdit ediyor? Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler
Ofiste kahve keyfi kalp sağlığınızı mı tehdit ediyor? Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler
Erdoğan'dan şok açıklama: Daha büyük turp ortada yok
Erdoğan'dan şok açıklama: Daha büyük turp ortada yok